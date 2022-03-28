Кессел вышел на 2-е место в НХЛ по матчам без пропусков, сыграв 965 игр подряд

вышел на второе место по количеству проведенных подряд матчей в .

34-летний американец, выступающий за «Аризону», принял участие в игре регулярного чемпионата против «Виннипега» (1:2 ОТ).

Этот матч стал для Кессела 965-м в лиге без пропусков.

Таким образом, он опередил Дуга Джарвиса (964) и вышел на второе место в истории НХЛ по данному показателю.

Лидером является защитник «Филадельфии» – его действующая серия игр без пропусков продолжается 988 матчей.

Всего в НХЛ Кессел провел 1187 игр и набрал 943 (398+545) очка.