Кессел вышел на 2-е место в НХЛ по матчам без пропусков, сыграв 965 игр подряд

Теги Филадельфия Аризона Фил Кессел Кит Йэндл НХЛ Дуг Джарвис Хоккей

Фил Кессел вышел на второе место по количеству проведенных подряд матчей в НХЛ.

34-летний американец, выступающий за «Аризону», принял участие в игре регулярного чемпионата против «Виннипега» (1:2 ОТ).

Этот матч стал для Кессела 965-м в лиге без пропусков.

Таким образом, он опередил Дуга Джарвиса (964) и вышел на второе место в истории НХЛ по данному показателю.

Лидером является защитник «Филадельфии» Кит Йэндл – его действующая серия игр без пропусков продолжается 988 матчей.

Всего в НХЛ Кессел провел 1187 игр и набрал 943 (398+545) очка.

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