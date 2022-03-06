Алексей Анисимов: «Появление женщин-судей в МХЛ и ВХЛ – это вопрос времени»

Алексей Анисимов считает появление женщин-судей в МХЛ и вопросом времени.

– В появились женщины-судьи. Возможно ли это в Париматч Молодежной хоккейной лиге или ВХЛ?

– В ЖХЛ есть достаточное количество девушек-арбитров, которые работают на высоком уровне и могут даже выступать на уровне МХЛ и ВХЛ. Но мы пока не форсируем это.

Мы очень рады, что у нас рекордное количество девушек-судей попало на Олимпийские игры. В этом плане мы сделали просто дико качественный скачок. Поэтому появление женщин-судей в и ВХЛ – это вопрос времени, – сказал главный арбитр КХЛ.