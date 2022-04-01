ЦСКА продлит контракты с Плотниковым и Каменевым

Нападающие Сергей Плотников и продлят контракты с ЦСКА.

Соглашение с 31-летним Плотниковым будет продлено на два сезона, с 25-летним Каменевым – на три. Нынешние контракты игроков рассчитаны до 30 апреля.

Плотников выступает за первый сезон. В 43 матчах регулярного чемпионата он набрал 27 (16+11) очков, в Кубке Гагарина забросил три шайбы и отдал три голевые передачи в 8 встречах.

Каменев перешел в московский клуб из СКА по ходу нынешнего сезона. На его счету 18 (7+11) очков в 27 играх регулярки и 8 очков (2+6) в 8 матчах плей-офф.

Подробная статистика Плотникова доступна здесь, а Каменева – тут.