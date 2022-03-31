ЦСКА предметно интересуется форвардом «Авангарда» Семеновым

ЦСКА заинтересован в приобретении хоккеиста «Авангарда».
Московский клуб проявляет предметный интерес к 27-летнему нападающему Кириллу Семенову, сообщает «Спорт-Экспресс».
Контракт форварда с омским клубом рассчитан до 30 апреля.
По ходу текущего сезона Семенов вернулся в «Авангард» из «Торонто». Он набрал 4 (1+3) очка в 8 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (3+3) баллов в 13 играх.
Семенов родом из Омска. В новом чемпионате «Авангард» вернется в город после четырех сезонов в Балашихе.