ЦСКА предметно интересуется форвардом «Авангарда» Семеновым

Теги Авангард ЦСКА возможные переходы КХЛ Кирилл Семенов Спорт-Экспресс Хоккей

ЦСКА заинтересован в приобретении хоккеиста «Авангарда».

Московский клуб проявляет предметный интерес к 27-летнему нападающему Кириллу Семенову, сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт форварда с омским клубом рассчитан до 30 апреля.

По ходу текущего сезона Семенов вернулся в «Авангард» из «Торонто». Он набрал 4 (1+3) очка в 8 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (3+3) баллов в 13 играх.

Семенов родом из Омска. В новом чемпионате «Авангард» вернется в город после четырех сезонов в Балашихе.

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