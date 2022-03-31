ЦСКА предметно интересуется форвардом «Авангарда» Семеновым

заинтересован в приобретении хоккеиста .

Московский клуб проявляет предметный интерес к 27-летнему нападающему , сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт форварда с омским клубом рассчитан до 30 апреля.

По ходу текущего сезона Семенов вернулся в «Авангард» из «Торонто». Он набрал 4 (1+3) очка в 8 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф на его счету 6 (3+3) баллов в 13 играх.

Семенов родом из Омска. В новом чемпионате «Авангард» вернется в город после четырех сезонов в Балашихе.