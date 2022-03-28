Кожевников о Лямся: «Молодец, что не уехал, настоящий мужик. Человек выбрал порядочность»

похвалил тренера за решение остаться в «Салавате Юлаеве».

«Хороший, удачный сезон для , несмотря на такие неприятности, которые произошли на старте плей-офф.

Молодцы, что начали работать с молодежью, она смотрелась. На следующий год у них есть перспективы создать хорошую команду своими игроками, не тратя много денег.

Лямся – молодец, что не уехал, настоящий мужик. В такой трудный период, когда приходится принимать решения, человек выбрал порядочность. Это вызывает уважение.

Посмотрим, уйдет он или не уйдет. Что сейчас гадать, кто его может заменить? В Уфе есть Михаил Васильев, Цулыгин – нормальные тренеры, которые могут руководить командой», – сказал двукратный олимпийский чемпион.