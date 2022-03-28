Кожевников о Лямся: «Молодец, что не уехал, настоящий мужик. Человек выбрал порядочность»

Теги Салават Юлаев Николай Цулыгин КХЛ Александр Кожевников Михаил Васильев Томи Лямся Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников похвалил тренера Томи Лямся за решение остаться в «Салавате Юлаеве».

«Хороший, удачный сезон для «Салавата Юлаева», несмотря на такие неприятности, которые произошли на старте плей-офф.

Молодцы, что начали работать с молодежью, она смотрелась. На следующий год у них есть перспективы создать хорошую команду своими игроками, не тратя много денег.

Лямся – молодец, что не уехал, настоящий мужик. В такой трудный период, когда приходится принимать решения, человек выбрал порядочность. Это вызывает уважение.

Посмотрим, уйдет он или не уйдет. Что сейчас гадать, кто его может заменить? В Уфе есть Михаил Васильев, Цулыгин – нормальные тренеры, которые могут руководить командой», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные