Кожевников о Лямся: «Молодец, что не уехал, настоящий мужик. Человек выбрал порядочность»

Александр Кожевников похвалил тренера Томи Лямся за решение остаться в «Салавате Юлаеве».
«Хороший, удачный сезон для «Салавата Юлаева», несмотря на такие неприятности, которые произошли на старте плей-офф.
Молодцы, что начали работать с молодежью, она смотрелась. На следующий год у них есть перспективы создать хорошую команду своими игроками, не тратя много денег.
Лямся – молодец, что не уехал, настоящий мужик. В такой трудный период, когда приходится принимать решения, человек выбрал порядочность. Это вызывает уважение.
Посмотрим, уйдет он или не уйдет. Что сейчас гадать, кто его может заменить? В Уфе есть Михаил Васильев, Цулыгин – нормальные тренеры, которые могут руководить командой», – сказал двукратный олимпийский чемпион.