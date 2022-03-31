Владимир Крикунов: «В СКА полное доверие молодым, система выстроена, это перспектива всего нашего хоккея. Не считаю, что ЦСКА – фаворит»

поделился мнением перед стартом серии между СКА и .

«Нас ждет захватывающая серия, в которой для определения победителя потребуется шесть, а то и семь матчей.

Две крепкие армейские команды вышли в финал, и их шансы, на мой взгляд, примерно равные. Не соглашусь с теми, кто считает, что ЦСКА – фаворит. Да, москвичи идут пока в плей-офф без потерь, но любая серия имеет свойство заканчиваться.

У СКА есть четкая система игры, причем они способны перестроить план действий на льду по ходу матча, исходя из ситуации.

Питерцы грамотно меняют звенья, подстраиваются под тактику соперника. И те, кто говорят, что СКА играет от обороны и что питерская команда переиграла «Спартак» только за счёт мастерства – заблуждаются.

Игроки СКА хорошо обучены, мне нравится подход, который в команде с берегов Невы относительно того, что полное доверие молодым ребятам. Это перспектива не только СКА, но и всего нашего хоккея. Посмотрите, сколько игроков СКА в сборных различных возрастов!

В питерском клубе четко выстроена система, и это подтверждают результаты – все команды вертикали вышли в полуфиналы чемпионатов , ВХЛ и МХЛ. И это отнюдь не случайность», – сказал заслуженный тренер России.