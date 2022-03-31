«Ак Барс» может не продлить контракт с Лукояновым. В клубе сомневаются, что хоккеист полезен команде

Нападающий Артем Лукоянов может уйти из «Ак Барса».
Ранее сообщалось, что у хоккеиста есть договоренность с клубом о новом контракте.
Однако, как пишет «Бизнес Online», бумаги не подписаны. Есть вариант, при котором с игроком не будут подписывать новое соглашение – в клубе сомневаются, что хоккеист полезен команде, даже при всех его заслугах в прошлом.
«По разным данным его зарплата составляла 40-45 миллионов рублей и в нынешних условиях выплачивать такие деньги будет нецелесообразным.
К тому же у спортсмена есть большие проблемы за пределами льда, которые мешают ему показывать свой лучший хоккей», – сообщается в тексте издания.