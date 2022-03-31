Телегин – болельщикам «Авангарда»: «Увидимся в Омске в следующем сезоне. Спасибо за вашу поддержку»

поблагодарил болельщиков за поддержку.

Во втором раунде плей-офф омский клуб проиграл «Металлургу» (3-4).

«Большое спасибо тренерскому штабу и всему персоналу за их работу на протяжении всего сезона.

Отдельное спасибо болельщикам за вашу поддержку. Увидимся в Омске в следующем сезоне, «Авангард» вперед», – написал Телегин.

Напомним, омская команда с 2018 года проводит домашние матчи в Балашихе. Ранее стало известно, что открытие нового стадиона «Авангарда» в Омске пройдет 15 сентября.