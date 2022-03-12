Хартли о 2:0 с «Ак Барсом»: «Лучшее подтверждение того, что хоккей – командная игра. Мы разбирали мало видео, говорили, что секретов не осталось»

прокомментировал победу над (2:0) в шестом матче серии Кубка Гагарина.

– Отличная командная победа. Когда говорят, что хоккей – командный вид спорта, то сегодняшняя игра – это лучшее подтверждение этих слов.

Каждый прекрасно выполнял свою работу, с энергией. И не спрашивайте, откуда они ее брали. Мы просто забросили в большинстве, здорово нейтрализовали меньшинство. забил крайне важный гол.

В третьем периоде мы здорово отстояли. Не знаю, сколько у них было моментов, но, думаю, не так много.

– Как удалось выйти на свой максимум в этой серии?

– Ответ прост: к шестому матчу мы мало разбирали видео.

Мы говорим ребятам, что секретов уже не осталось. Мы хорошо знаем друг друга. Мы забросили важную шайбу в большинстве, выстояли в меньшинстве, когда три топовых защитника сидят в штрафном боксе.

Если посмотреть, в третьем периоде мы действовали дисциплинировано.

– Нынешняя команда похожа на прошлогоднюю, которая выиграла Кубок?

– В этом заключается наша культура.

Когда я был в Дании четыре года назад со сборной Латвией, и мы встретились с Максимом Сушинским и Александром Крыловым, встреча продолжалась до 3-4 часов ночи. Мы делились своими идеями и сошлись на том, что нужно с гордостью играть за свою команду. Главное – это культура.

Понятно, что талант важен, но всегда должно быть стремление. Нельзя выигрывать каждый матч, но нельзя быть довольным во время проигрыша. Нужно быть уверенным в себе. Наши игроки разделяют эти ценности.

– Есть ли резерв по защитникам в следующем раунде?

– Никто в ближайшее время не вернется. Нужно отметить самоотдачу нападающих.

У нас четыре опытных защитника. Есть молодой , который сейчас как в школе. Проходит обучение, но мне нравится его напористость, – приводит «Бизнес Online» слова главный тренер «Авангарда».

«Авангард» победил «Ак Барс» в серии (4-2) и сыграет с «Металлургом» в полуфинале Востока