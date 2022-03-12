Хартли о 2:0 с «Ак Барсом»: «Лучшее подтверждение того, что хоккей – командная игра. Мы разбирали мало видео, говорили, что секретов не осталось»

Теги Ак Барс Авангард Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Иван Телегин Семен Чистяков Хоккей

Боб Хартли прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:0) в шестом матче серии Кубка Гагарина.

– Отличная командная победа. Когда говорят, что хоккей – командный вид спорта, то сегодняшняя игра – это лучшее подтверждение этих слов.

Каждый прекрасно выполнял свою работу, с энергией. И не спрашивайте, откуда они ее брали. Мы просто забросили в большинстве, здорово нейтрализовали меньшинство. Иван Телегин забил крайне важный гол.

В третьем периоде мы здорово отстояли. Не знаю, сколько у них было моментов, но, думаю, не так много. 

– Как удалось выйти на свой максимум в этой серии? 

– Ответ прост: к шестому матчу мы мало разбирали видео. 

Мы говорим ребятам, что секретов уже не осталось. Мы хорошо знаем друг друга. Мы забросили важную шайбу в большинстве, выстояли в меньшинстве, когда три топовых защитника сидят в штрафном боксе. 

Если посмотреть, в третьем периоде мы действовали дисциплинировано. 

– Нынешняя команда похожа на прошлогоднюю, которая выиграла Кубок?

– В этом заключается наша культура.

Когда я был в Дании четыре года назад со сборной Латвией, и мы встретились с Максимом Сушинским и Александром Крыловым, встреча продолжалась до 3-4 часов ночи. Мы делились своими идеями и сошлись на том, что нужно с гордостью играть за свою команду. Главное – это культура.

Понятно, что талант важен, но всегда должно быть стремление. Нельзя выигрывать каждый матч, но нельзя быть довольным во время проигрыша. Нужно быть уверенным в себе. Наши игроки разделяют эти ценности. 

– Есть ли резерв по защитникам в следующем раунде?

– Никто в ближайшее время не вернется. Нужно отметить самоотдачу нападающих.

У нас четыре опытных защитника. Есть молодой Семен Чистяков, который сейчас как в школе. Проходит обучение, но мне нравится его напористость, – приводит «Бизнес Online» слова главный тренер «Авангарда».

«Авангард» победил «Ак Барс» в серии (4-2) и сыграет с «Металлургом» в полуфинале Востока

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