Павел Дедунов: «В «Авангарде» все играют по системе, каждый знает, что от него требуется»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Павел Дедунов Иван Телегин Никита Комаров Хоккей

Павел Дедунов подвел итоги матча серии плей-офф против «Ак Барса» (3:4 ОТ, 3-2). 

– Неудачный прошлый матч, когда Казань зацепилась за серию. Вы как-то менялись перед этой встречей?

– Не сказал бы, что было что-то новое. Все знают систему, как надо играть.

– Как раз Косов с Шевченко дебютировали, а у вас 50-й матч в плей-офф КХЛ.

– У нас все играют по системе, каждый знает, что от него требуется, поэтому, думаю, никаких трудностей. Пришли новые игроки, они готовы, знают, как надо играть, так что все нормально.

– По-моему, вы играли в новой тройке, так?

– Да, действовал с Иваном Телегиным и Никитой Комаровым. Как игралось? Нормально, все хорошо. Думаю, мы неплохо двигались, создавали давление у них в зоне. Были какие-то моменты, забили гол, который третий, так что нормально. Дальше – больше.

– Если разбирать игру по периодам, то что сможете отметить?

– Считаю, что получилась такая перестрелка – мы забивали, они догоняли, сравнивали. Наверное, такой хоккей было интересно смотреть зрителям и болельщикам – везде борьба, много бросков. Сложилось так, идем дальше, а там тоже будет интересно.

– Что отметите позитивного?

– То, что все стараются играть, блокировать, бросать. Поэтому едем домой с пониманием, что надо биться и так же дальше играть.

– Что скажете про «Ак Барс»? Что-то новое может быть с их стороны?

– Мы уже много матчей сыграли против них, поэтому тяжело чем-то удивить. Мы знаем, как они играют, они в курсе, как мы, все друг друга смотрят, поэтому нет, без сюрпризов, – сказал нападающий «Авангарда».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные