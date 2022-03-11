Павел Дедунов: «В «Авангарде» все играют по системе, каждый знает, что от него требуется»

Павел Дедунов подвел итоги матча серии плей-офф против «Ак Барса» (3:4 ОТ, 3-2).
– Неудачный прошлый матч, когда Казань зацепилась за серию. Вы как-то менялись перед этой встречей?
– Не сказал бы, что было что-то новое. Все знают систему, как надо играть.
– Как раз Косов с Шевченко дебютировали, а у вас 50-й матч в плей-офф КХЛ.
– У нас все играют по системе, каждый знает, что от него требуется, поэтому, думаю, никаких трудностей. Пришли новые игроки, они готовы, знают, как надо играть, так что все нормально.
– По-моему, вы играли в новой тройке, так?
– Да, действовал с Иваном Телегиным и Никитой Комаровым. Как игралось? Нормально, все хорошо. Думаю, мы неплохо двигались, создавали давление у них в зоне. Были какие-то моменты, забили гол, который третий, так что нормально. Дальше – больше.
– Если разбирать игру по периодам, то что сможете отметить?
– Считаю, что получилась такая перестрелка – мы забивали, они догоняли, сравнивали. Наверное, такой хоккей было интересно смотреть зрителям и болельщикам – везде борьба, много бросков. Сложилось так, идем дальше, а там тоже будет интересно.
– Что отметите позитивного?
– То, что все стараются играть, блокировать, бросать. Поэтому едем домой с пониманием, что надо биться и так же дальше играть.
– Что скажете про «Ак Барс»? Что-то новое может быть с их стороны?
– Мы уже много матчей сыграли против них, поэтому тяжело чем-то удивить. Мы знаем, как они играют, они в курсе, как мы, все друг друга смотрят, поэтому нет, без сюрпризов, – сказал нападающий «Авангарда».