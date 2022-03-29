Шуми Бабаев: «Думаю, что легионеры будут в КХЛ. У иностранцев все равно позитивные ощущения от выступления в России»

Шуми Бабаев высказался по поводу легионеров, покинувших клубы КХЛ во время плей-офф.
– Здесь двоякая ситуация. Клубы сами пошли навстречу ребятам и их отпустили. Те, кого прессовали из-за границы, не выдержали этого. Но в то же время многие остались. Здесь трудно провести грань.
Как выписать игрокам «волчий билет»? Как это возможно сделать? Официально это должно идти от КХЛ и ФХР, но я не вижу в этом возможности. Поэтому считаю, что это только разговоры.
Возможно коллективное мнение: эти люди бросили команды в трудный момент и продолжают играть в своих чемпионатах, или отдыхать. Из-за этого можно сделать определенные выводы.
Но если какой-то игрок команде понадобиться, она может забыть про это и подписать его. Поэтому выписать кому-то «волчий билет» – нереально.
А то, что легионеры нужны, – это однозначно. Они поднимают уровень КХЛ, и наши хоккеисты имеют возможность играть вместе с сильными хоккеистами. Нельзя отказываться от иностранцев, другой вопрос об их качестве. Главное, чтобы легионеров не стали брать только для того, чтобы взять.
– Не окажется такое, что следующий сезон КХЛ может вообще пройти без легионеров?
– Я не вижу такой ситуации. Думаю, что легионеры будут. Только что появятся транспортные проблемы. Может, кому-то могут запретить въезд.
Но, надеюсь, что спорта это не коснется. Не вижу, что кто-то не хочет приезжать в КХЛ. Все равно у иностранцев позитивные ощущения от выступления в России, – заявил агент.