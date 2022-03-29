Шуми Бабаев: «Думаю, что легионеры будут в КХЛ. У иностранцев все равно позитивные ощущения от выступления в России»

высказался по поводу легионеров, покинувших клубы во время плей-офф.

– Здесь двоякая ситуация. Клубы сами пошли навстречу ребятам и их отпустили. Те, кого прессовали из-за границы, не выдержали этого. Но в то же время многие остались. Здесь трудно провести грань.

Как выписать игрокам «волчий билет»? Как это возможно сделать? Официально это должно идти от КХЛ и , но я не вижу в этом возможности. Поэтому считаю, что это только разговоры.

Возможно коллективное мнение: эти люди бросили команды в трудный момент и продолжают играть в своих чемпионатах, или отдыхать. Из-за этого можно сделать определенные выводы.

Но если какой-то игрок команде понадобиться, она может забыть про это и подписать его. Поэтому выписать кому-то «волчий билет» – нереально.

А то, что легионеры нужны, – это однозначно. Они поднимают уровень КХЛ, и наши хоккеисты имеют возможность играть вместе с сильными хоккеистами. Нельзя отказываться от иностранцев, другой вопрос об их качестве. Главное, чтобы легионеров не стали брать только для того, чтобы взять.

– Не окажется такое, что следующий сезон КХЛ может вообще пройти без легионеров?

– Я не вижу такой ситуации. Думаю, что легионеры будут. Только что появятся транспортные проблемы. Может, кому-то могут запретить въезд.

Но, надеюсь, что спорта это не коснется. Не вижу, что кто-то не хочет приезжать в КХЛ. Все равно у иностранцев позитивные ощущения от выступления в России, – заявил агент.