Илья Ковальчук: «Питер необъятной любовью к хоккею заслужил провести ЧМ. Отнимут ли его – загадка, зависит от ситуации в стране»

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Илья Ковальчук ответил на вопрос по поводу ЧМ-2023, который должен пройти в Санкт-Петербурге.

«В Санкт-Петербурге специально для этих соревнований строятся огромные стадионы, спортивные объекты.

Питер своей необъятной любовью к хоккею заслужил провести чемпионат мира. Отнимут ли у нас право на проведение – загадка, совершенно не ясно, что вообще будет.

Все будет зависеть непосредственно от ситуации в стране. Федерация хоккея и все мы никак не можем на это повлиять, к сожалению.

Очень надеюсь, что нам все-таки дадут провести чемпионат мира в России. Весь мир прекрасно знает, как мы умеем заниматься организацией мероприятий подобного масштаба.

Если мы вспомним футбольный мундиаль, то все были просто в восторге от него. Уверен, хоккейный будет ничуть не хуже», – заявил менеджер сборной России.

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