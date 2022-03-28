Гендиректор «Динамо»: «КХЛ жить по-старому уже не будет. Хоккей не стал лучше за последние 10 лет, а уровень игроков не повысился»

Генеральный директор заявил, что КХЛ жить по-старому уже не будет.

– Есть ли понимание относительно финансирования команды в сезоне-2022/2023, учитывая непростую ситуацию в стране и мире?

– На данный момент нет никакой конкретики по следующему сезону, потому что мы еще не приступили к формированию того, о чем вы спросили.

Могу только сказать, что жить по-старому мы уже не будем. Речь идет о лиге в целом и о каждом конкретном клубе в частности.

Если мы сейчас оперативно не поймем все риски по проведению следующего чемпионата, то нас будет постоянно лихорадить. А риски являются реальными, а не условными или формальными.

Руководству КХЛ, Федерации хоккея России и каждому клубу нужно честно посмотреть на происходящие события и выработать коллегиальные решения, позволяющие продолжать играть в хоккей и получать удовольствие от этого вида спорта и продолжать растить качественных хоккеистов. За последние 10 лет хоккей не стал лучше, а уровень игроков не повысился.

Нужно очень серьезно подойти к детскому спорту и к нашим академиям и заняться воспитанием игроков, которые придут на смену тем, кто играет сейчас.

Это очень серьезная тема, потому что иногда за деньгами мы не видим стратегии выработки направления, в котором нужно двигаться дальше, – заявил Михаил Тюркин.