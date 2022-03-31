Хартли о 0:4 от «Металлурга»: «Не стоит тыкать в игроков пальцем. Горжусь ребятами, они боролись до последнего»

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Боб Хартли призвал не обвинять игроков «Авангарда» после 0:4 от «Металлурга»

Магнитогорский клуб завершил в свою пользу седьмой матч серии второго раунда Кубка Гагарина. 

«Поздравляю Магнитогорск с победой, они сегодня себя здорово показали, классно начали. Мы пропустили две шайбы в первом периоде, и это отобрало у нас много энергии. Мы не опустили рук, но соперник здорово оборонялся.

В Магнитогорск всегда приятно приезжать, отличная атмосфера, и это помогло сегодня «Металлургу». Я очень горжусь своими ребятами, они боролись до последнего, и с огромным уважением отношусь к той работе, которую проделала моя команда.

Сегодня проблема не в каком-то конкретном звене, ведь мы не забили ни одной шайбы. Не скажу, что мы плохо играли, просто соперник был быстрее, настойчивее.

После поражения в седьмом матче не стоит тыкать в игроков пальцем и говорить, что кто-то что-то сделал не так. Я повторю, что я очень горд, как моя команда выкладывалась», – сказал главный тренер «Авангарда». 

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