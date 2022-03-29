Алексей Андронов считает неуважением к болельщикам высказывание форварда ЦСКА Антона Слепышева.

Нападающий подписал новый контракт на три года с московским клубом.

– В свое время вы говорили, что не будете ходить на матчи ЦСКА, пока там будет играть Антон Слепышев. Ваше мнение на этот счет не изменилось?

– Нет, не изменилось. Более того, после недавних акций в оформлении арены – укрепилось.

На матчи ЦСКА не хожу. Болеть – болею, ни один игрок не есть важнее команды, а команду не меняют.

Лично я считаю высказывания Слепышева неуважением к болельщикам. Ко мне, к моему сыну, который просыпался ночью, чтобы за него поболеть. Я не поддерживаю быдло. Есть институт репутации, он работает, – сказал спортивный комментатор.

Форвард сборной России после финала Олимпиады написал в инстаграме такие слова: «Все гавноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!».