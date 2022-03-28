Агент Малкина: «Женя творит на льду уникальные вещи, которые нельзя повторить. Минимум 4-5 лет он останется на высочайшем уровне»

Агент Евгения Малкина уверен, что форвард способен на уникальные действия.

«У нас еще со времен Советского Союза ведут такую риторику, что при достижении 30-летия спортсмена можно назвать старым. Но это не так. Евгению сейчас 35 лет, он ведет правильный образ жизни, правильно тренируется, рационально относится к своему здоровью и телу. Поэтому Евгений все еще находится на высочайшем уровне и останется на нем минимум в течение четырех-пяти ближайших лет.

Полностью согласен с высказыванием Майка Салливана о том, что Женя является одним из величайших хоккеистов всех времен. Есть игровые моменты, которые не всегда видно по телевизору. Так как часто смотрю матчи с участием Джино с трибуны, то их замечаю.

Могу сказать так: то, что творит Малкин на льду, не с чем сравнить. Это абсолютно уникальные вещи, которые нельзя повторить.

Иногда Малкин говорит: «О, вот это здорово исполнил такой-то игрок», а я ему отвечаю: «Но то, что делаешь ты, никто не повторит и даже не ожидает подобного». А для него это все элементарно, хотя обычному человеку это не по силам», – сказал .