Назаров о рекорде Малкина: «Поздравляю великого уральского хоккеиста с таким серьезным достижением. Рад, что родились в одном регионе»

поздравил Евгения Малкина с российским рекордом НХЛ по передачам.

В игре с «Рейнджерс» (2:3) нападающий сделал 697-й результативный пас в карьере и вышел на 1-е место в истории среди игроков из России, обойдя Сергея Федорова (696 передач).

«Поздравляю великого уральского хоккеиста с таким серьезным достижением. Рад, что мы с Женей родились в одном хоккейном регионе.

Пожелаем ему и дальше ставить новые рекорды в . У него для этого есть все данные. Молодые мальчишки Челябинской области гордятся Малкиным и берут с него пример», – сказал главный тренер .