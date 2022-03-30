Назаров о рекорде Малкина: «Поздравляю великого уральского хоккеиста с таким серьезным достижением. Рад, что родились в одном регионе»

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Андрей Назаров поздравил Евгения Малкина с российским рекордом НХЛ по передачам.

В игре с «Рейнджерс» (2:3) нападающий сделал 697-й результативный пас в карьере и вышел на 1-е место в истории среди игроков из России, обойдя Сергея Федорова (696 передач).

«Поздравляю великого уральского хоккеиста Евгения Малкина с таким серьезным достижением. Рад, что мы с Женей родились в одном хоккейном регионе.

Пожелаем ему и дальше ставить новые рекорды в НХЛ. У него для этого есть все данные. Молодые мальчишки Челябинской области гордятся Малкиным и берут с него пример», – сказал главный тренер «Сочи»

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