Малкин сделал 696-ю передачу в НХЛ, повторив рекорд Федорова среди россиян

Форвард набрал 4 (3+1) очка в матче с «Детройтом» (11:2).

35-летний игрок сделал 696-ю голевую передачу в чемпионатах НХЛ и вышел на первое место среди россиян, сравнявшись с .

Третьим в списке с 626 результативными пасами идет Александр Овечкин («Вашингтон»).

Всего в 970 играх за карьеру в лиге на счету Малкина 1136 (440+696) очков.

В 30 матчах текущего сезона он набрал 32 (16+16) балла.

Малкин забил 440-й гол в НХЛ и обогнал Буре. Евгений – 5-й среди россиян, до Ковальчука – 3 шайбы