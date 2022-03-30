«Мозговой центр! Овечкина мы знаем как яркого индивидуалиста, Малкин всегда играл на команду». Губерниев о рекорде Евгения по передачам среди россиян в НХЛ

поздравил с российским рекордом по передачам.

В игре с «Рейнджерс» (2:3) нападающий сделал 697-й результативный пас в карьере и вышел на 1-е место в истории среди игроков из России, обойдя (696 передач).

«Если мы знаем Овечкина как яркого индивидуалиста, то Малкин всегда играл на команду. И для команды это очень ценное достижение.

Женя – командный игрок. Он очень полезен. С этим Малкина я искренне поздравляю! Он хоккеист, который пасует, мозговой центр!

В свое время у нас такими были: Ларионов, Федоров и целая группа замечательных хоккеистов», – сказал комментатор.