«Мозговой центр! Овечкина мы знаем как яркого индивидуалиста, Малкин всегда играл на команду». Губерниев о рекорде Евгения по передачам среди россиян в НХЛ

Теги Питтсбург Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Дмитрий Губерниев рекорды Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Губерниев поздравил Евгения Малкина с российским рекордом НХЛ по передачам. 

В игре с «Рейнджерс» (2:3) нападающий сделал 697-й результативный пас в карьере и вышел на 1-е место в истории среди игроков из России, обойдя Сергея Федорова (696 передач). 

«Если мы знаем Овечкина как яркого индивидуалиста, то Малкин всегда играл на команду. И для команды это очень ценное достижение.

Женя – командный игрок. Он очень полезен. С этим Малкина я искренне поздравляю! Он хоккеист, который пасует, мозговой центр!

В свое время у нас такими были: Ларионов, Федоров и целая группа замечательных хоккеистов», – сказал комментатор. 

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