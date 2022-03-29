Тарасенко – 5-й игрок в истории «Сент-Луиса» с 500 очками в НХЛ. Среди россиян в лиге – 22-й

– 5-й игрок в истории с 500 очками в НХЛ.

Россиянин достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (4:1), в котором набрал 3 (2+1) очка.

На счету Тарасенко 500 (241+259) баллов в 589 играх. В истории «Блюз» только 4 игрока набрали больше очков.

Это Берни Федерко (1073 очка в 927 матчах), (936 в 744), Брайан Саттер (636 в 779) и Гарри Ангер (575 в 662).

Кроме того, Тарасенко стал 22-м россиянином в истории НХЛ, достигшим этой отметки.

Добавим, что Владимир – 5-й игрок с драфта НХЛ-2010 с 500 очками. Ранее преуспели Тайлер Сегин (674 очка в 807 матчах), Тэйлор Холл (645 в 745), Джефф Скиннер (525 в 837), Райан Джохансен (513 в 771).