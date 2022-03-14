Тарасенко вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории «Сент-Луиса». Россиянин набрал 496 очков

вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории .

Российский форвард отметился тремя набранными баллами (1+2) в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (3:4 ОТ).

Также нападающий разделил пятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Блюз». У Тарасенко и завершившего карьеру в 2020 году по 496 очков.

Четвертое место занимает Гэрри Ангер (575), третье – Брайан Саттер (636), второе – (936).

Наибольшее количество очков в истории «Сент-Луиса» набрал – 1073 балла.