Тарасенко вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории «Сент-Луиса». Россиянин набрал 496 очков

Владимир Тарасенко вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории «Сент-Луиса».
Российский форвард отметился тремя набранными баллами (1+2) в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (3:4 ОТ).
Также нападающий разделил пятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Блюз». У Тарасенко и завершившего карьеру в 2020 году Александра Стеена по 496 очков.
Четвертое место занимает Гэрри Ангер (575), третье – Брайан Саттер (636), второе – Бретт Халл (936).
Наибольшее количество очков в истории «Сент-Луиса» набрал Берни Федерко – 1073 балла.