Тарасенко забил 20+ голов за сезон в 7-й раз в НХЛ

Теги Сент-Луис Павол Демитра НХЛ Бретт Халл Владимир Тарасенко Берни Федерко Брайан Саттер Хоккей

Владимир Тарасенко забил как минимум 20 голов за сезон в седьмой раз в НХЛ.

Российский форвард отметился заброшенной шайбой, ставшей для него 20-й в сезоне, в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (3:4 ОТ).

Тарасенко стал шестым хоккеистом в истории «Блюз», который забил 20 голов в семи или больше сезонах.

Берни Федерко делал это в 11 сезонах, Бретт Халл – в 10, Гэрри Ангер – в 8, Брайан Саттер и Павол Демитра – в 7.

Тарасенко набрал 1+2, став 2-й звездой матча с «Виннипегом». У него 54 очка в 54 играх

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные