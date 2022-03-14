Тарасенко забил 20+ голов за сезон в 7-й раз в НХЛ

забил как минимум 20 голов за сезон в седьмой раз в .

Российский форвард отметился заброшенной шайбой, ставшей для него 20-й в сезоне, в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (3:4 ОТ).

Тарасенко стал шестым хоккеистом в истории «Блюз», который забил 20 голов в семи или больше сезонах.

делал это в 11 сезонах, – в 10, Гэрри Ангер – в 8, Брайан Саттер и – в 7.

Тарасенко набрал 1+2, став 2-й звездой матча с «Виннипегом». У него 54 очка в 54 играх