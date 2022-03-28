Гендиректор «Трактора» о сопернике в финале Востока: «Нет разницы. Пускай «Металлург» и «Авангард» лучше проведут семь матчей, больше устанут»

Генеральный директор «Трактора» ответил на вопрос о возможном сопернике в финале Восточной конференции.
Челябинская команда обыграла «Салават Юлаев» со счетом 4-2 в серии второго раунда плей-офф КХЛ.
В другой паре серию продолжают «Металлург» и «Авангард».
«Для нас нет принципиальной разницы, кто сыграет – пускай они лучше проведут семь матчей и больше устанут.
Но я жду в первую очередь от нашей команды продолжения кубкового хоккея, который она показывает.
Я уверен, что непростая серия с «Салаватом Юлаевым» сплотила наш коллектив, и рассчитываю, что мы и дальше с такой самоотверженностью и самоотдачей сыграем в следующем раунде», – заявил Иван Савин.