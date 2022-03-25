Алексей Жамнов: «Не думаю, что изоляция сборной России затянется на несколько лет. Все должно решиться в ближайшие месяцы»

высказался об отъезде легионеров из .

– Что делать с тем, что легионеры не горят желанием в клубах КХЛ, уезжают за границу в разгар плей-офф?

– Это знают только клубы, почему эти игроки уехали. Но какие-то иностранцы остались, еще играют. И если иностранный хоккеист хочет играть в КХЛ – это его инициатива. И если он соответствует уровню, чтобы выступать в КХЛ – значит, не должно быть препятствий. При этом многое зависит от самого клуба, хочет ли он видеть в составе определенного игрока.

– Вот Джейк Виртанен уехал из .

– Насколько мне известно, был перерыв у клуба в пару дней. Он сам взял и уехал. Никому ничего не сказал. Сообщил только, когда уже оказался в Европе.

– Если международная изоляция продлится несколько лет, сможем ли мы удержать на уровне российский хоккей?

– Будет тяжело. Все-таки нужны сильные спарринг-партнеры международного уровня. Я не думаю, что изоляция затянется на несколько лет. Все должно решиться в ближайшие месяцы.

Да, пока мы не можем играть против Финляндии, Швеции, Чехии… Пока нас убрали с этого рынка, можно сказать так. Но давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация. Дождемся конца апреля, когда состоится совет ИИХФ, и там будет более-менее понятно.

То, что происходит сейчас… Я думаю, ответа нет ни у кого, в том числе самого , как ситуация будет складываться дальше, – сказал главный тренер сборной России.