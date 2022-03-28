Салливан о Малкине, не общающемся с прессой с 24 февраля : «В «Питтсбурге» его поддерживают, не могу представить, через что он проходит. Его семья живет в России»

Главный тренер «Питтсбурга» высказался по поводу состояния из-за ситуации на Украине.

Российский нападающий не общается с представителями прессы с 24 февраля.

«У нас был разговор с Джино по этому поводу. Он знает, что мы его полностью поддерживаем, поскольку он является частью семьи .

Мы все беспокоимся за него. Я не могу представить, через что он проходит.

Его семья живет в России, стране, которая проводит спецоперацию (при переводе слова Салливана были изменены для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru).

Это очень непростые обстоятельства, в этом нет никакой его вины. От этого страдает спорт.

Я знаю Джино, он любит хоккей, любит свою семью. Конечно, мы переживаем за него, у нас был разговор на эту тему», – заявил .

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