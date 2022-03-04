«Малкин включил режим зверя. Это была его лучшая игра в сезоне». Салливан о форварде после матча с «Тампой»

Тренер считает, что Малкин включил режим зверя в матче с «Тампой».

оценил игру нападающего Евгения Малкина против «Тампы» (5:1) в регулярном чемпионате . Россиянин набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой.

«На данный момент это была лучшая игра Джино в этом сезоне. С каждой игрой он выглядит все лучше и лучше. Сегодня он включил режим зверя.

Мы показали цельную игру, по качеству она стала одной из лучших за весь сезон. Все игроки внесли свой вклад на обоих концах площадки.

Больше всего меня вдохновил третий период. Мы продолжали держать соперника в напряжении. Защитники помогали нам создавать моменты», – сказал Салливан.