Хоккеисткам СКИФа не заплатили за январь, февраль и аванс за март. У команды, выигравшей регулярку ЖХЛ, нет денег отправиться на выездной матч плей-офф

В женской команде СКИФ рассказали о непростой финансовой ситуации.

«В настоящее время финансирование клуба приостановлено. Два года назад по распоряжению правительства Нижегородской области мы стали финансироваться через хоккейный клуб по утвержденному бюджету для ХК СКИФ на календарный год.

Мы каждый год заключали с «Торпедо» договор о сотрудничестве, согласно которому мы подавали им ежемесячные заявки на финансирование, в которых мы подробно расписывали, для чего нам нужны деньги.

С нового года нам по новому договору не перечислили ни копейки, поскольку не подписан этот самый новый договор о сотрудничестве, который «Торпедо» с нами не подписывает по неизвестным нам причинам

Относительно недавно мы получили небольшой транш в 1,5 миллиона рублей – это то, что было недофинансировано за 2021 год, и сейчас мы сидим без денег, последний раз спортсменки и сотрудники клуба получали зарплату за декабрь, это было в начале февраля. Зарплату за январь, февраль и аванс за март, который еще не закончился, мы не получали», – сообщили в пресс-службе клуба.

«Игроки сейчас играют на голом энтузиазме, и с такими финансовыми показателями мы заняли первое место в регулярном чемпионате. Мы в плей-офф, скорее всего, сыграем против команды из Челябинска, первая встреча назначена на 6 апреля на выезде. Эта игра сейчас под вопросом, у нас нет денег ни на покупку билетов, ни на поездку, ни на что.

Сейчас вообще решается вопрос, будем ли мы участвовать в плей-офф. Я не знаю истинных причин происходящего, но одно могу сказать точно – к нам в клуб не приходит финансирование», – добавили в пресс-службе.