О’Делл об уходе из «Динамо»: «Очень надеюсь, что все решится. Что мы вернемся на следующий сезон»

Экс-форвард заявил, что хочет вернуться в Россию.

Канадец обратился к болельщикам клуба и прокомментировал свое решение покинуть команду.

«Знаю, что сейчас ситуация очень сложная. Думаю, что сейчас для меня и моей семьи лучше быть в родном доме.

Очень надеюсь, что все решится. Что мы вернемся на следующий сезон. Вы были невероятны, поддерживали нас на протяжении всего пути.

Первый раунд был потрясающим, было здорово видеть вас на арене, слышать вашу поддержку. Вы очень нужны команде.

Спасибо за все, ребята. Надеюсь, скоро увидимся», – сказал О’Делл в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале клуба.