Тренер сборной Укpaины по хоккею рассказал, как власти страны объяснили необходимость сыграть на ЧМ-2022.

Украинская команда готовится в конце апреля сыграть на чемпионате мира в дивизионе 1B. Это третий по рангу дивизион национальных команд – после 1A и элитного дивизиона.

«Pyкoвoдство Укpaины и Министерство молодежи и спорта настояли на том, что в столь трудное время выступления укpaинцев на мировых спортивных аренах тоже очень необходимы.

Чтобы демонстрировать, что мы живы, двигаемся вперед, чтобы в разных уголках мира поднималось наше знамя.

Речь, конечно, в первую очередь идет об участии в официальных соревнованиях калибра чемпионатов мира или Европы.

Pyкoвoдство гocyдарства считает, что известные спортсмены в настоящее время способны принести стране больше пользы, занимаясь тем, что они умеют лучше. С имиджевой точки зрения.

Хотя собрать команду нам было непросто. Часть игроков уже погрузилась в отряды территориальной обороны или волонтеры. Остальные тоже были готовы встать на защиту Укpaины и мысли о возвращении на лед не имели.

Нашему тренерскому штабу было непросто объяснить хоккеистам, что в это время есть смысл возвратиться на ледовую площадку.

Мы собирали ребят со всех уголков Укpaины, проводя индивидуальные беседы», – сказал Вадим Шахрайчук.