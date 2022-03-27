Прудников верит, что Овечкин превзойдет Гретцки по голам: «Будет очередной рекорд нашего великого хоккеиста за океаном. От первого места небольшое отставание»

Футболист Александр Прудников верит, что Александр Овечкин станет рекордсменом по голам в НХЛ.
На данный момент 36-летний капитан «Вашингтона» забил 772 гола в лиге и занимает третье место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
«Очень рад за Овечкина. От первого места там небольшое отставание.
Поэтому я надеюсь и верю, что он этот рекорд побьет, и будет очередной рекорд нашего великого хоккеиста за океаном», – сказал бывший нападающий «Спартака».
Овечкин догнал Хоу – по количеству победных голов в НХЛ. А болельщики забросали лед резиновыми яблоками (но в честь Бэкстрема)