Прудников верит, что Овечкин превзойдет Гретцки по голам: «Будет очередной рекорд нашего великого хоккеиста за океаном. От первого места небольшое отставание»

Теги Спартак Александр Прудников Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Матч ТВ Хоккей

Футболист Александр Прудников верит, что Александр Овечкин станет рекордсменом по голам в НХЛ.

На данный момент 36-летний капитан «Вашингтона» забил 772 гола в лиге и занимает третье место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Очень рад за Овечкина. От первого места там небольшое отставание.

Поэтому я надеюсь и верю, что он этот рекорд побьет, и будет очередной рекорд нашего великого хоккеиста за океаном», – сказал бывший нападающий «Спартака».

Овечкин догнал Хоу – по количеству победных голов в НХЛ. А болельщики забросали лед резиновыми яблоками (но в честь Бэкстрема)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные