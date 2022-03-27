Вячеслав Быков: «Металлург» всегда славился интересным хоккеем. Неудивительно, что команда придерживается атакующего стиля»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев Вячеслав Быков Сергей Мозякин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Вячеслав Быков поделился мнением об игре «Металлурга» под руководством Ильи Воробьева.

Клуб захватил лидерство в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (3-2).

«Безусловно, наш хоккей всегда стремился к тому, чтобы использовать лучшие качества наших игроков. А они всегда имели преимущество над соперниками в творческих нестандартных решениях.

Илья Воробьев – из хоккейной семьи и сам в прошлом хоккеист хорошего уровня. Конечно, семейные традиции и его опыт сказываются.

Неудивительно, что «Магнитка» придерживается атакующего стиля. Тем более эта команда всегда славилась интересным хоккеем. И всегда у них были отличные бомбардиры – чего стоит один только легендарный Сергей Мозякин», – сказал бывший тренер клубов КХЛ и сборной России.

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