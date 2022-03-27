Вячеслав Быков: «Металлург» всегда славился интересным хоккеем. Неудивительно, что команда придерживается атакующего стиля»

Вячеслав Быков поделился мнением об игре «Металлурга» под руководством Ильи Воробьева.
Клуб захватил лидерство в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (3-2).
«Безусловно, наш хоккей всегда стремился к тому, чтобы использовать лучшие качества наших игроков. А они всегда имели преимущество над соперниками в творческих нестандартных решениях.
Илья Воробьев – из хоккейной семьи и сам в прошлом хоккеист хорошего уровня. Конечно, семейные традиции и его опыт сказываются.
Неудивительно, что «Магнитка» придерживается атакующего стиля. Тем более эта команда всегда славилась интересным хоккеем. И всегда у них были отличные бомбардиры – чего стоит один только легендарный Сергей Мозякин», – сказал бывший тренер клубов КХЛ и сборной России.