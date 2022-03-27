Пашков о «Металлурге»: «Воробьев выходит на позиции лучших тренеров нашего хоккея. Он делает шаги вперед и растет»

считает Илью Воробьева одним из лучших тренеров России.

захватил лидерство в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (3-2).

«Магнитогорск на подъеме, мы это видим по серии с «Авангардом», в которой уральцы ушли со счета 0-2 и уже ведут со счетом 3-2. Похвально, что «Металлург» пришел в себя и переломил серию, но она еще не закончена.

Думаю, что на это противостояние повлиял и тот факт, что многие команды подошли к плей-офф не в идеальных игровых кондициях. Причины всем известны: скомканный календарь и прочие неурядицы. Крупные счета, перепад побед и поражений в том числе отсюда.

Что касается главного тренера «Металлурга» , то он выходит на позиции лучших тренеров нашего хоккея. Он постоянно делает шаги вперед и растет как специалист», – сказал Пашков.