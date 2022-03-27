Сергей Светлов: «Шансы СКА на победу будут не ниже, чем у ЦСКА, если серия затянется»

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Сергей Светлов поделился ожиданиями от серии между ЦСКА и СКА.

ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина обыграл «Динамо» (4-0), СКА прошел «Спартак» (4-1). 

– Кто, на ваш взгляд, фаворит армейского финала Запада?

– ЦСКА прошел первые два раунда без поражений, у СКА – одна осечка. Армейцы Москвы опытнее и консервативнее, более молодой и легкий Санкт-Петербург будет искать счастья в быстром, атакующем хоккее.

На мой взгляд, если серия затянется, то шансы СКА на победу будут не ниже, чем у ЦСКА, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

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