Сергей Светлов: «Шансы СКА на победу будут не ниже, чем у ЦСКА, если серия затянется»

поделился ожиданиями от серии между ЦСКА и СКА.

ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина обыграл «Динамо» (4-0), СКА прошел «Спартак» (4-1).

– Кто, на ваш взгляд, фаворит армейского финала Запада?

– ЦСКА прошел первые два раунда без поражений, у СКА – одна осечка. Армейцы Москвы опытнее и консервативнее, более молодой и легкий Санкт-Петербург будет искать счастья в быстром, атакующем хоккее.

На мой взгляд, если серия затянется, то шансы СКА на победу будут не ниже, чем у , – сказал бывший тренер клубов .