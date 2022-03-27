Локтионов о серии со СКА: «Спартаку» не хватало игрока перед вратарем, Юханссон хорошо играет по шайбе»

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Андрей Локтионов высказался о поражении «Спартака» в серии со СКА

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл серию второго раунда Кубка Гагарина со счетом 4-1 (2:1 в пятом матче). 

«Не скажу, что удаления во втором периоде повлияли на нашу игру, мы втроем смогли выстоять. Игра шла до ошибки, и мы эту ошибку допустили. В конце у меня был отличный момент сравнять счет, но не сумел поднять шайбу.

Проигрывали все матчи в одну шайбу, не хватало нам игрока перед вратарем, так как Юханссон хорошо играет по шайбе. Один из компонентов, которых нам не хватило.

Есть недосказанность от сезона, почти с середины января не играли, а сейчас пять матчей сыграли. Играли на равных в серии, но не хватило голов», – сказал форвард красно-белых. 

«Спартак» не хуже СКА структурно. Но за последние 4 игры он не создал почти ничего в атаке

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