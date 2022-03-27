Шевченко об уходе «Северстали» из КХЛ: «Это тупая инфа. Не особо парьтесь и паникуйте, рано еще»

прокомментировал новость о возможном уходе из КХЛ.

«Тут разгоняют тему с уходом ХК «Северсталь» в ВХЛ. Это тупая инфа, основанная на том, что у головного спонсора дефолтное состояние.

Если у предприятия все будет плохо, то не найдут и 80-100 миллионов (это середняк «вышки») на следующий год. Если все наладится, 375 миллионов (на зарплаты) прописаны в договоре.

И вообще сейчас нет никакой инфы по поводу будущего всех клубов лиги. Никакого. Никто не дает гарантии бюджета на следующий сезон. Так что можно хоть каждый день говорить, что тот или иной коллектив снимется. Любой может умереть. Так что не особо парьтесь и паникуйте. Рано еще», – написал журналист.

«Северсталь» рассматривает вариант ухода из КХЛ. Клуб может провести следующий сезон в ВХЛ (РБК)