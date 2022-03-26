Кожевников о том, что Лямся остался в России: «Не побоялся угроз. Человек имеет характер, мужское достоинство»

считает, что серия «Трактор» – «Салават» может затянуться до семи матчей.

После победы в пятой игре клуб из Челябинска ведет в серии со счетом 3-2.

– В серии идет хорошая игра. попал в тяжелое положение после отъезда легионеров, но молодые ребята сражаются. У команды хорошие перспективы на следующий год, хотя, думаю, она еще поборется в серии. Все может затянуться и до седьмого матча. В этой серии вообще все может быть.

В данный момент «Салават» играет от обороны, и у него это получается. Игрокам не хватает опыта, но команда сражается. За уфимцев не стыдно.

– Вас не удивило, что «Салават Юлаев» покинули все легионеры, но остался финский тренер ?

– Молодец, что остался. Человек имеет характер, мужское достоинство. Это хорошая вещь. Лямся не побоялся угроз, в отличие от игроков, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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