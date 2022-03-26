Сафин о «Салавате»: «Иностранцы уехали, а молодежь в окопах не сидит. Выходит, бьется, забивает. Это здорово»

радует игра молодых хоккеистов «Салавата».

В серии с клуб из Уфы уступает со счетом 2-3.

«Серия интересная, я еще в начале предрекал, что она не будет легкой ни для одной, ни для другой команды. Чередуются победы с поражениями. Понятно, что по глубине состава и опыту, плюс наличию иностранцев «Трактор» предпочтительнее, но игра доказывает, что не всегда хороший состав – залог победы.

«Салават» играет хорошо, прилично, за исключением матча, когда проиграл 1:7. Повторюсь, Уфа играет достойно, меня радует игра молодых хоккеистов. Иностранцы уехали, а молодежь в окопах не сидит. Выходит, бьется, забивает голы. Это здорово.

Иностранцы? Мастерства у Уфы хватало, там играли мастеровитые и опытные легионеры, одни из лучших в лиге. С таким составом, конечно, было бы проще. Отсутствие Седлака тоже может сказаться на «Тракторе». Тяжело сказать, будет ли семь матчей в серии. Помните, когда «Салават» выиграл 1:0 первый матч, то был невзрачный матч с обеих сторон.

Порядок бьет класс. Почему бы Уфе дома не сыграть очень строго, без лишних ошибок и удалений? У «Трактора», если они разбегутся, играют, все идет здорово. Но вспомните, когда «Салават» выиграл 3:1. Челябинск вообще ничего не сделал, завяз в обороне соперника», – сказал бывший тренер .