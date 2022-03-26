Юрий Новиков: «Трактор» берет молоток и спокойно забивает гвоздь в стену. Смотреть тяжело, но в этом есть определенное искусство»

сравнил игру «Трактора» с забиванием гвоздя в стену.

– Чем интересна серия «Трактор» – (3-2)?

– Не удивлен, что Челябинск выиграл пятый матч. Знаю, что не всем нравится сухой и лаконичный стиль игры Челябинска, но есть такое понятие как индивидуальное и командное мастерство. Сегодня у оно выше, чем у «Салавата», который потерял своих ведущих мастеров из Финляндии.

В последнее время «Трактор» напоминает мне человека, который медленно берет молоток и спокойно забивает гвоздь в стену. Никаких лишних ударов или промахов, все в цель. Да, смотреть тяжело, но в этом есть определенное искусство. Нужно его уважать.

– «Салават Юлаев» так и не прыгнет в этой серии выше головы?

– Для меня Уфа – как раз одно из самых приятных открытий этого кубкового сезона. Команда после отъезда легионеров сплотилась и открылась с новой стороны. Посмотрите, какую группу местных воспитанников она нам демонстрирует – и тем самым работает на свое будущее.

Мы долго ждали именно такого развития от башкирской школы хоккея. Как говорится, не было бы счастья – да несчастье с легионерами помогло, – сказал заслуженный тренер России.

«Трактор» почти дожал Уфу: «Салавату» не помог даже мемный гол