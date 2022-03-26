Юрий Новиков: «Трактор» берет молоток и спокойно забивает гвоздь в стену. Смотреть тяжело, но в этом есть определенное искусство»

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Юрий Новиков сравнил игру «Трактора» с забиванием гвоздя в стену. 

– Чем интересна серия «Трактор» – «Салават Юлаев» (3-2)?

– Не удивлен, что Челябинск выиграл пятый матч. Знаю, что не всем нравится сухой и лаконичный стиль игры Челябинска, но есть такое понятие как индивидуальное и командное мастерство. Сегодня у «Трактора» оно выше, чем у «Салавата», который потерял своих ведущих мастеров из Финляндии.

В последнее время «Трактор» напоминает мне человека, который медленно берет молоток и спокойно забивает гвоздь в стену. Никаких лишних ударов или промахов, все в цель. Да, смотреть тяжело, но в этом есть определенное искусство. Нужно его уважать. 

– «Салават Юлаев» так и не прыгнет в этой серии выше головы?

– Для меня Уфа – как раз одно из самых приятных открытий этого кубкового сезона. Команда после отъезда легионеров сплотилась и открылась с новой стороны. Посмотрите, какую группу местных воспитанников она нам демонстрирует – и тем самым работает на свое будущее. 

Мы долго ждали именно такого развития от башкирской школы хоккея. Как говорится, не было бы счастья – да несчастье с легионерами помогло, – сказал заслуженный тренер России. 

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