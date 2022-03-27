Дадонов на вопрос об отмене обмена: «Мы должны перестать говорить об этом. Думаю только о том, как помочь «Вегасу» выйти в плей-офф»

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Евгений Дадонов считает, что надо перестать обсуждать историю с отменой его обмена.

На дедлайне «Вегас» обменял игрока в «Анахайм», но НХЛ аннулировала сделку из-за нарушения регламента по поводу действия пункта об ограничении на обмен. 

После несостоявшегося трейда Дадонов провел 2 матча, в которых набрал 5 (2+3) очков.

В сегодняшней игре с «Чикаго» (5:4 ОТ) он забросил победную шайбу в овертайме, сделал передачу и был признан первой звездой. 

«Как я уже говорил в прошлый раз, это были напряженные дни. Мы должны перестать говорить об этом.

Я думаю только о том, как помочь команде попасть в плей-офф, сделать последний рывок», – сказал Дадонов. 

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