Дебур о Дадонове в 1-м матче после отмены трейда в «Анахайм»: «И он, и фанаты справились с ситуацией как нельзя лучше»

Тренер похвалил и реакцию болельщиков на его гол.

Россиянин провел первый матч за команду после отмены обмена в «Анахайм». Он был аннулирован из-за нарушения регламента в части действия пункта о запрета на обмен.

Дадонов набрал 3 (1+2) очка и помог команде победить «Нэшвилл» (6:1). Болельщики активно приветствовали его после заброшенной шайбы.

«И он, и фанаты справились с ситуацией как нельзя лучше. Мы нуждались в нем сегодня вечером. И он нам очень помог.

Нам нужна была именно такая победа. Мы не забивали в двух матчах подряд до этого. Сейчас мы забросили шесть шайб, и все чувствуют себя хорошо.

Мы забивали разными способами. Голы – это вопрос уверенности. Нам некуда было падать ниже после матча с «Виннипегом», – сказал .

Дадонов сверкает после скандала с документами: набрал три очка после отмены трейда