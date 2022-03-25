Дадонов об отмене обмена в «Анахайм»: «Это были напряженные пару дней. Я просто ждал решения»

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Евгений Дадонов высказался о чувствах после отмены обмена в «Анахайм».

33-летний россиянин ночью провел первый матч за «Вегас» после отмены обмена в «Анахайм», который был аннулирован из-за нарушения регламента в части действия пункта о запрете на обмен.

Дадонов в игре с «Нэшвиллом» (6:1) набрал 3 (1+2) очка, его признали 2-й звездой матча.

«Стоит признать, это были напряженные пару дней. Я ничего не мог сделать и просто ждал решения», – сказал Евгений.

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