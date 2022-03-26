Миронов о Жамнове: «Перед серией со СКА поговорили. Он выразил свое мнение, где-то мы прислушались, от этого плясали дальше»

сообщил, что говорил с перед стартом серии со СКА (1-4).

«Спартак» уступил питерскому клубу (1:2) в пятом матче серии Кубка Гагарина.

«Была ли легкая эйфория после первого матча? Она никуда не пропадала. Где-то повезло в первой игре. Забили пару случайных голов. Когда выигрываешь первую игру с таким счетом у такого соперника, это бывает. Пытались донести до ребят, что любая ошибка карается вылетом из плей-офф. Знали, что соперник перестроится, готовились к этому.

Мы забили гол и дальше играли в свой хоккей. Допустили одну ошибку на входе в зону, и соперник нас наказал.

Как в клубе говорили с иностранцами? Руководство встретилось, все объяснило, дало гарантии. Ребята услышали, поняли и работали по плану.

Участвовал ли Жамнов в процессе? Я знаю Алексея с юношества. У нас хорошие дружеские отношения. Можем поговорить о жизни, о семье, детях. Перед серией посидели, поговорили. Он выразил свое мнение, где-то мы прислушались, где-то обсудили. От этого плясали дальше. По ходу серии не помогал, только перед серией», – сказал главный тренер «Спартака».

«Спартак» не хуже СКА структурно. Но за последние 4 игры он не создал почти ничего в атаке