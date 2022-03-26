Каменский об Овечкине: «Великий игрок. Дай бог ему здоровья и больше шайб»

Валерий Каменский считает Александра Овечкина великим игроком.

В матче с «Баффало» россиянин забил 771-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Он великий игрок. Любит хоккей, занимается, отдается игре. Талантливый. Молодец. Можно порадоваться за него. Дай бог ему здоровья и больше шайб.

Сможет ли побить личный рекорд по голам за сезон в НХЛ? Желаем ему этого. Конечно, сможет. Если будет так же забивать, то естественно», – сказал советник главного тренера сборной России.

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