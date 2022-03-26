Каюмов о неудачном сезоне «Локомотива»: «Слишком много ожиданий на нас возлагали. Думали, что все, Кубок Гагарина уже наш»

считает, что на «Локомотив» было возложено слишком много ожиданий.

Клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив ЦСКА (0-4).

– Давайте вернемся на полгода назад. «Локомотив» летом серьезно усилился, пришли Максим Шалунов и Рид Буше, потом подъехал Артём Анисимов. Казалось, что вы сделаете шаг вперед. Что пошло не так?

– Я думаю, слишком много ожиданий на нас возлагали. Причем все. Думали, что все, уже наш. Может быть, кто-то из парней тоже посчитал, что и регулярный чемпионат пройдет гладко, и в плей-офф все будет как по маслу. Получилось все наоборот.

– Пожалуй, это был первый случай, когда и болельщики, и журналисты чуть ли не хором называли главным претендентом на трофей.

– За мою историю, пожалуй, и правда такое впервые. И до этого, конечно, говорили, что «Локомотив» топовая команда и мы должны бороться за кубок. Но такого ажиотажа и правда не было.

– Говорили, что потерял контакт с игроками. Отношения с тренером и правда стали более напряженными?

– Я думаю, нет. Андрей Владимирович каким был, таким и остался. Быть может, требования стали выше? И не все к этому оказались готовы. В общем и целом изменений особо не было. Состав остался почти тот же, пришли опытные парни, выигравшие кубки.

Как говорил мой детский тренер «в рот положили, осталось только прожевать». Почему не сложилось? Честно, для меня это тоже загадка, – сказал нападающий ярославского клуба.