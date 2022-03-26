Крайдер, Макар и Кадри – звезды дня в НХЛ.

Крайдер, Макар и Кадри – звезды дня в .

Первая звезда – форвард с 3 (2+1) очками в матче с «Питтсбургом» (5:1). Он забросил 43-ю и 44-ю шайбы в текущем сезоне, это 2-й результат для нью-йоркцев в XXI веке.

Вторая звезда – защитник «Колорадо» с дублем в ворота «Филадельфии» (6:3). Он забросил 23-ю и 24-ю шайбы в текущем сезоне, установив новый рекорд «Эвеланш» для игроков обороны.

Третья звезда – форвард с хет-триком Горди Хоу в матче с «Филадельфией». У него 3 (1+2) очка и драка с Джоэлом Фараби.