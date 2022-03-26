Крайдер забросил 43-ю и 44-ю шайбы в сезоне. У него 9-й результат в истории «Рейнджерс» и 2-й – в XXI веке

Крис Крайдер – 2-й игрок в XXI веке с 44+ шайбами в сезоне.

Нападающий сделал дубль в матче регулярного чемпионата с (5:1).

Его снайперский рекорд вошел в топ-10 в истории клуба. У Крайдера 9-й результат за все время и 2-й – в XXI веке.

Рекорд клуба по голам за сезон принадлежит (54, 2005/06).

За ним идут Адам Грэйвс (52, 1993/94), Вик Хэдфилд (50, 1970/71), Майк Гартнер (49 и 45, 1990/91 и 1992/93), Пьер Ляруш (48, 1983/84), (47, 1995/96), Жан Рателль (46, 1971/72).

Крайдер набрал 61 (44+17) очко в 65 матчах сезона. До этого его лучшим снайперским результатом были 28 голов (2016/17 и 2018/19).

В гонке снайперов этого сезона американец делит 2-е место с Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона». Лидирует Остон Мэттьюс («Торонто») с 46 голами.