Жамнов о финале Олимпиады-2022: «Финский барьер у нас давно присутствует, надеюсь, мы его взломаем. У нас молодой штаб, все впереди»

надеется на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

– Какое будущее у нашего хоккея в условиях изоляции? Что свое мы можем вернуть?

– Вернуться в тот хоккей будет тяжеловато. Во-первых, правила поменялись. Во-вторых, как вы знаете, больше красной линии нет. Поэтому хоккей стал менее комбинационным, а более скоростным.

А то, что сейчас происходит в мире, – это не спорт, а политика. Но я надеюсь, что чемпионат мира-2023 состоится в Санкт-Петербурге и в нем примет участие сборная России и на матчи смогут сходить наши болельщики.

Да, сейчас в мире не происходит ничего хорошего с нашим спортом. Но это значит, что мы должны больше внимания уделять детскому хоккею. Мы уже давно не выигрывали ничего на молодежном и юниорском уровне. Нам пора проснуться, что-то выиграть. Мы берем какие-то медали, но это не золото.

– Какие вы сделали выводы по финалу Олимпиады с финнами?

– Финал есть финал. И когда ты его проигрываешь, то остается осадок. Он до сих пор присутствует. Я этот финал до сих пор вспоминаю. Чего нам не хватило? Чуть-чуть эмоций, как было со шведами. Не хочу искать причины, что не сложилось. Об этом я буду докладывать на совете , выступая перед специалистами.

А вообще финский барьер у нас давно присутствует. На важных стадиях разных турниров мы натыкаемся на этот забор. Но у нас молодой тренерский штаб, у нас все впереди. И я надеюсь, что этот барьер мы взломаем, – сказал главный тренер сборной России.

Напомним, российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале -2022.