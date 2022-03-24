Никита Щитов: «Возможно, целью Панина было вывести Седлака из игры. Лукаш – это лидер, командообразующий игрок»

Никита Щитов высказался по поводу силового приема Григория Панина против Лукаша Седлака.
Нападающий «Трактора» получил повреждение во втором периоде четвертого матча серии (7:1) после того, как капитан уфимской команды применил против него силовой прием в голову.
– Что вы думаете насчет удаления Панина?
– Седлак – это лидер, командообразующий игрок. Возможно, целью Панина было вывести его из игры.
У защитника «Салавата» появился момент сыграть жестко, но получилось не по правилам – попал в область головы. Надеюсь, Седлак продолжит серию.
Отсутствие Седлака не помешало «Трактору» продемонстрировать свое мастерство, настрой, и получился разгром «Салавата Юлаева».
Я предполагаю, что молодые ребята Пименов, Пустозеров, Алалыкин, Кузьмин, благодаря которым команда выиграла прошлый матч, оставили тогда много эмоций. В силу своего возраста они не справляются с этим – даже положительные эмоции забирают много физических сил.
Хотя один гол они и забили. За счет этих молодых ребят сейчас Уфа и держится, они играют ключевую роль в команде. Теперь серия начинается с чистого листа.
Будет интересно посмотреть, как сложится следующий матч. Не потратит ли «Трактор» свои эмоции, как «Салават» в предыдущей игре? Так что эта серия – самая интересная во втором раунде плей-офф, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
Панин просто жестит: вырубил соперника локтем и подрался. После этого у «Салавата» не осталось шансов спасти матч