Вячеслав Быков: «ИИХФ с Тардифом хотят унизить Россию через хоккей. Можно только согласиться с Лавровым, что была дана команда «фас»

Теги ФХР ИИХФ Вячеслав Быков Сергей Лавров Политика Чемпионат.com Люк Тардиф Хоккей

Вячеслав Быков высказался о намерении ИИХФ открыть дисциплинарное дело против ФХР.

«ИИХФ с Тардифом не только хотят выслужиться, но и через хоккей унизить Россию. Они стараются действовать с позиции силы, не включая разум. Политика не просто вмешалась, политика сейчас всем диктует свои условия. Уже нет ни одной сферы деятельности в мире, где бы политика ни приложила свою руку.

Можно только согласиться с нашим министром иностранных дел Лавровым, что была дана команда «фас», и каждый хочет гавкнуть погромче, укусить побольнее. Сейчас они стараются наказать невинных спортсменов.

Нужно бороться, протестовать, открывать глаза мировому сообществу. Во всем мире есть здравые люди», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ и сборной России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные