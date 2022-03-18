Жамнов о победе ЦСКА над «Динамо»: «Выделю Федотова: пару раз выручил, держал команду в игре при счете 1:1, сыграл важную роль»

выделил игру Ивана Федотова по итогам первого матча серии между ЦСКА и .

ЦСКА одержал победу со счетом 3:2.

использовали свои моменты.

В концовке, когда повели 3:1, чуть расслабились, могли не пропускать второй гол. Первая игра; посмотрим, как дальше все будет складываться.

Было больше остроты в завершении, это дало положительный результат. Даже когда забивал, вратарь был закрыт, эти маленькие нюансы дали свои плоды.

Хвалить стоит всех. Когда выигрывают – выигрывает команда. Выделю : он пару раз выручил, держал команду в игре при счете 1:1, сыграл важную роль в победе», – заявил главный тренер сборной России.