Жамнов о победе ЦСКА над «Динамо»: «Выделю Федотова: пару раз выручил, держал команду в игре при счете 1:1, сыграл важную роль»

Алексей Жамнов выделил игру Ивана Федотова по итогам первого матча серии между ЦСКА и «Динамо».
ЦСКА одержал победу со счетом 3:2.
«ЦСКА использовали свои моменты.
В концовке, когда повели 3:1, чуть расслабились, могли не пропускать второй гол. Первая игра; посмотрим, как дальше все будет складываться.
Было больше остроты в завершении, это дало положительный результат. Даже когда Антон Слепышев забивал, вратарь был закрыт, эти маленькие нюансы дали свои плоды.
Хвалить стоит всех. Когда выигрывают – выигрывает команда. Выделю Ивана Федотова: он пару раз выручил, держал команду в игре при счете 1:1, сыграл важную роль в победе», – заявил главный тренер сборной России.